Вратарь «Уфы-2» забил победный гол в матче против молодежной сборной России

Сначала смотрите видео. На официальном канале ПФЛ доступна полная запись матча, а в твиттере «Уфы» есть главный эпизод:

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Все это происходит на Кубке ПФЛ-2019, который называется «Переправа». Лучшие молодые игроки пяти зон и молодежная сборная России U20 разбиты на две группы по три команды. Турнир проходит в Саранске.

«Переправу» возродили впервые с 2010 года. Тогда подобный турнир назывался «Надежда» (2003-2010). Еще раньше тоже проводили «Переправу» (1978-1991). В «Переправе» когда-то участвовал даже тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Урал-Приволжье» и Россия U20 сыграли со счетом 3:2. Тот гол, который мы вам показали, был третьим в матче. Его забил голкипер «Уфы-2» Алексей Чернов. В воротах сборной России играл Андрей Савин. На клубном уровне он представляет «Казанку».

Вчера на «Переправе» отыграли еще один матч, в котором «Запад» выиграл у «Центра» (1:0). Сегодня проведут еще две игры, а завершится турнир 15 июня. Вместе с финалом формат предусматривает матч за пятое место и игру за бронзу.

Турнир проходит при поддержке РФС. В этом видео о нем рассказали бывшие участники: