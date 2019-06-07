За два года Де Лигт стал капитаном и важнейшим игроком «Аякса». Теперь он тащит сборную

В полуфинальном матче Лиги наций против Англии Де Лигт начал с ошибки: в середине первого тайма треснул Рэшфорду по ногам в своей штрафной и привез пенальти. Правда, через 41 минуту Де Лигт исправился: пошел на угловой, прыгнул выше Стоунза и Уокера и сравнял счет. После этого матч плавно перетек в дополнительное время, где голландцы хладнокровно добили англичан. Об ошибке Де Лигта уже мало кто вспоминал – он, наоборот, стал одним из героев встречи.

Трудно поверить, но еще буквально два года назад все было по-другому. Сделаем небольшой камбэк в сезон-2016/17 и узнаем, что происходило с Де Лигтом: