За два года Де Лигт стал капитаном и важнейшим игроком «Аякса». Теперь он тащит сборную
07 июня 2019, 01:23
В полуфинальном матче Лиги наций против Англии Де Лигт начал с ошибки: в середине первого тайма треснул Рэшфорду по ногам в своей штрафной и привез пенальти. Правда, через 41 минуту Де Лигт исправился: пошел на угловой, прыгнул выше Стоунза и Уокера и сравнял счет. После этого матч плавно перетек в дополнительное время, где голландцы хладнокровно добили англичан. Об ошибке Де Лигта уже мало кто вспоминал – он, наоборот, стал одним из героев встречи.
Трудно поверить, но еще буквально два года назад все было по-другому. Сделаем небольшой камбэк в сезон-2016/17 и узнаем, что происходило с Де Лигтом:
- Место в запасе «Аякса». Играл за взрослую команду, выходя на замены .
- Постоянные ссылки в молодежную команду.
- А еще немного обидные слова бывшего главного тренера «Аякса» Петера Боша: «Де Лигт? Выделяется ли он на фоне конкурентов? Вряд ли. Он просто старается. Возможно, благодаря этому через несколько лет он выйдет на достаточно неплохой уровень».
С момента, когда Бош высказал свою точку зрения, прошло три года. И многое успело поменяться:
- Слухи об интересе со стороны топ-клубов превратились во вполне предметные предложения. Сам Де Лигт сказал, что в отпуске хорошо обдумает их и выберет правильный оффер.
- К Де Лигту перешла капитанская повязка «Аякса». Теперь он выводит клуб на матчи, первым поднимает кубки и на правах капитана выступает с такими мотивирующими речами перед жителями Амстердама.
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- Тащит клуб в чемпионате, Лиге чемпионов.
- Вызывается в сборную и забивает за Голландию важные мячи (как этот, в ворота Англии).
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