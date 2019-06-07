За два года Де Лигт стал капитаном и важнейшим игроком «Аякса». Теперь он тащит сборную

07 июня 2019, 01:23

В полуфинальном матче Лиги наций против Англии Де Лигт начал с ошибки: в середине первого тайма треснул Рэшфорду по ногам в своей штрафной и привез пенальти. Правда, через 41 минуту Де Лигт исправился: пошел на угловой, прыгнул выше Стоунза и Уокера и сравнял счет. После этого матч плавно перетек в дополнительное время, где голландцы хладнокровно добили англичан. Об ошибке Де Лигта уже мало кто вспоминал – он, наоборот, стал одним из героев встречи.

Трудно поверить, но еще буквально два года назад все было по-другому. Сделаем небольшой камбэк в сезон-2016/17 и узнаем, что происходило с Де Лигтом:

  • Место в запасе «Аякса». Играл за взрослую команду, выходя на замены .
  • Постоянные ссылки в молодежную команду.
  • А еще немного обидные слова бывшего главного тренера «Аякса» Петера Боша: «Де Лигт? Выделяется ли он на фоне конкурентов? Вряд ли. Он просто старается. Возможно, благодаря этому через несколько лет он выйдет на достаточно неплохой уровень».

С момента, когда Бош высказал свою точку зрения, прошло три года. И многое успело поменяться:

  • Слухи об интересе со стороны топ-клубов превратились во вполне предметные предложения. Сам Де Лигт сказал, что в отпуске хорошо обдумает их и выберет правильный оффер.
  • К Де Лигту перешла капитанская повязка «Аякса». Теперь он выводит клуб на матчи, первым поднимает кубки и на правах капитана выступает с такими мотивирующими речами перед жителями Амстердама.
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  • Тащит клуб в чемпионате, Лиге чемпионов.
  • Вызывается в сборную и забивает за Голландию важные мячи (как этот, в ворота Англии).
Все фото: Global Look Press
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