В Турции тренера уволили спустя четыре часа после подписания контракта. Но это все равно не рекорд

Выполнение задачи не спасло Денизли. Его уволили, а на его место пригласили Ибрахима Узюльмеза. «Касымпаша» представила Узюльмеза, подписала с ним контракт. А спустя четыре часа на официальном сайте команды появилась новость: «Футбольный клуб «Касымпаша» расторг контракт с мистером Ибрахимом Узюльмезом. В ходе планирования действий команды в новом сезоне у клуба и тренера возникли ряд разногласий, которые помешали сотрудничеству».

Перед началом сезона руководство «Касымпаши» ставило перед Мустафой Денизли одну задачу – закрепиться в высшей лиге. В итоге Денизли ее выполнил, но весной сильно попортил нервы боссам. «Касымпаша» не выигрывала в чемпионате с середины апреля, в семи матчах проиграла пять раз, но оторвалась от зоны вылета (всего на два очка).

4 часа – не самый минимальный срок работы тренера в клубе. В истории футбола были и поменьше:

• Лерой Росеньор, «Торки», 10 минут. В 2007 году «Торки» пригласил Росеньора поработать с командой во второй раз. Во время его выступления на пресс-конференции у «Торки» сменились владельцы. И новый босс отдал распоряжение спортивному директору избавиться от Росеньора.

• Рикардо Гомес, сборная Саудовской Аравии, так и не начал работу. Когда сборная Саудовской Аравии приглашала Гомеса на должность, он еще работал в «Васко да Гама», но все равно подписал контракт. Руководители «Васко» попросили тренера доработать сезон, на что тренер ответил согласием. Гомес попросил Федерацию футбола Саудовской Аравии перенести дату начала работы. Но Федерация отказалась, разорвала контракт в одностороннем порядке, не выплатила Гомесу неустойку и поспособствовала запрету Гомесу на въезд в страну на два года.

После «Васко» Гомес оставался безработным около четырех лет. В Саудовской Аравии, кстати, он все же потренировал: в 2017-м приехал в «Аль-Наср», но ничего не выиграл с ним и спустя год уехал в «Бордо».

Из относительно недавних и самых громких случаев, когда тренер не смог нормально поработать с командой, вспоминается Синиша Михайлович. «Спортинг» пригласил Михайловича 18 июня 2018 года, а уволил 26 июня. Этот момент связывают с отвратительным владельцем, из-за которого болельщики протестуют на стадионах, забрасывают игроков разными предметами и громят тренировочную базу команды.