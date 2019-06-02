Еще одна жертва Дрейка: Джошуа сенсационно проиграл Руису

Сегодня Энтони Джошуа и Энди Руис-младший бились в Нью-Йорке за звание чемпиона мира по четырем версиям: WBA, WBO, IBF и IBO. Руис в итоге нокаутировал Джошуа в седьмом раунде. А это – главные факты, связанные с этим боем: 1. Это первое поражение в карьере Джошуа. Сейчас его персональная статистика выглядит так: 22:1. 2. Для Руиса-младшего эта победа стала 33-й в карьере. 3. На момент боя Руис был тяжелее соперника на 9 килограммов (121,5 против 112,4). 4. Судья остановил бой после того, как отправленный в нокаут Джошуа коснулся канатов. После поединка Энтони спокойно прокомментировал решение рефери: «Я никогда не буду обвинять рефери. Бой был напряженным, но люди думают, что Руис победил заслуженно. Я не собираюсь укорять судей. Рефери делал свою работу. Чтобы этот бой не был остановлен, мне не следовало касаться канваса».

5. У Джошуа была лишь одна реальная возможность победить оппонента – в третьем раунде он отправил Руиса в нокдаун. Соперник быстро восстановился после удара. С этого момента у Руиса было полное преимущество. Перед финальным нокаутом он пару раз отправлял Джошуа в нокдаун. 6. Перед поединком в профиле Руиса была фраза «Скоро я стану первым в истории мексиканским чемпионом мира». Он поменял ее на «Мексиканский чемпион мира в тяжелом весе» сразу после победы над Джошуа. 7. Забавно, что в конце марта у Джошуа появилась фотография с Дрейком, которую он подписал: «О том, как сломать проклятие». Сломать проклятие репера у него не получилось.

Этот контент не поддерживается в AMP Перейти на полную версию