Торбинский не забивал в РПЛ 4,5 года
26 мая 2019, 16:05
84-я минута. 30-й тур. Дмитрий Торбинский забил при счете 0:4 в матче, где все было ясно: «Зенит» – точно чемпион, «Енисей» точно вылетел. Но это важная мелочь, потому что до этого Торбинский забивал в РПЛ (которая тогда называлась РФПЛ) 4 декабря 2014-го, когда играл за «Ростов».
С тех пор прошло 4,5 года. За это время Торбинский:
- Отыграл два сезона в «Краснодаре»: был человеком ротации, голов не забивал.
- Съездил на полсезона на Кипр в проект русских менеджеров «Пафос»: в чемпионате вышел всего три раза.
- Провел год в ФНЛ за «Балтику», которая сейчас вылетела в ПФЛ.
- Сезон 2018/2019 – время в «Енисее», который тоже вылетел.
Торбинскому 35 лет. Его контракт заканчивается через месяц.
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