Торбинский не забивал в РПЛ 4,5 года

84-я минута. 30-й тур. Дмитрий Торбинский забил при счете 0:4 в матче, где все было ясно: «Зенит» – точно чемпион, «Енисей» точно вылетел. Но это важная мелочь, потому что до этого Торбинский забивал в РПЛ (которая тогда называлась РФПЛ) 4 декабря 2014-го, когда играл за «Ростов».

С тех пор прошло 4,5 года. За это время Торбинский:

Отыграл два сезона в «Краснодаре»: был человеком ротации, голов не забивал.

Съездил на полсезона на Кипр в проект русских менеджеров «Пафос»: в чемпионате вышел всего три раза.

Провел год в ФНЛ за «Балтику», которая сейчас вылетела в ПФЛ.

Сезон 2018/2019 – время в «Енисее», который тоже вылетел.

Торбинскому 35 лет. Его контракт заканчивается через месяц.