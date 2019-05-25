Как изменится российский футбол в сезоне-2020/21
25 мая 2019, 09:33
В настоящий момент на рассмотрение вынесены три ключевых вопроса:
- Лимит на легионеров
- Количество клубов в РПЛ
- Использование VAR
Первые два вопроса рассматриваются относительно сезона-2020/21. Видеоассистент может появиться уже в ближайшем розыгрыше РПЛ.
На предыдущем заседании Исполкома РФС рассматривалось два варианта лимита на легионеров:
- «8+17». Этот лимит распространяется только на заявку: каждый клуб РПЛ сможет заявить не больше 8 легионеров на сезон. При этом количество иностранцев на поле не ограничено.
- «6+5». Это текущая версия лимита: нет ограничений на заявку, но на поле – не больше 6 легионеров.
Вариант «10+15», как и полная отмена лимита, не рассматривался. Мнение клубов о двух представленных вариантах разделилось.
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Количество клубов в лиге может увеличиться с 16 до 18. Этот вопрос также должен быть проработан до начала следующего Исполкома.
Заседание Исполкома РФС состоится в июне.
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