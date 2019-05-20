За семь лет «Падерборн» упал от Бундеслиги до четвертой лиги – и обратно
«Падерборн» уже играл в Бундеслиге в сезоне-2014/15, но стал худшей командой турнира. Команда пропускала очень много голов и потерпела шесть крупных поражений, например, сгорела 0:6 «Баварии».
После этого «Падерборн» покатился вниз – последнее место в Бундеслиге 2, а затем еще и 18-е место в Лиге 3, что понизило ее в классе снова: сезон-2017/18 клуб должен был начать в Регионаллиге – четвертом по счету немецком дивизионе.
«Падерборну» повезло остаться в Лиге 3, поскольку рухнувший из Бундеслиги 2 «1860 Мюнхен» не прошел лицензирование и покатился в Регионаллигу вместо него. На следующий год выше «Падерборна» финишировал лишь «Магдебург», а в нынешнем сезоне в Бундеслиге 2 клуб пропустил вперед себя лишь «Кельн».
Абсолютно уникальный путь клуба дополняется еще и обстоятельствами выхода в Бундеслигу: в последнем туре «Падерборн» сумел квалифицироваться, даже проиграв «Динамо» в Дрездене – 1:3. В это время берлинский «Унион» горел 0:2 к 83-й минуте, но сумел сыграть вничью 2:2, однако этого хватило лишь только для того, чтобы догнать «Падерборн», который остался выше по разнице мячей.
«Унион» теперь сыграет со «Штутгартом» в стыковых матчах.