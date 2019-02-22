ФИФА запретила «Челси» покупать новых игроков в следующие два трансферных окна
22 февраля 2019, 14:22
ФИФА отреагировала на многочисленные нарушения «Челси» на трансферном рынке. По заявлению организации, она выявила 29 сомнительных эпизода: ровно столько раз англичане нарушали правила при покупке и регистрации футболистов. В качестве наказания ФИФА запретила «Челси» подписывать новых игроков в следующие два трансферных окна.
Правда, пока ФИФА не объяснила подробности бана: не ясно, распространяется ли запрет на аренды и на аренды с возможным правом выкупа.
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