Эмилия Кларк пришла на матч «Хьюстона» и «Голден Стэйт». Маскот «Рокетс» засмущал ее
12 мая 2019, 13:19
Он под саундтрек из «Игры престолов» подошел к ней с кофейным стаканчиком (отсылка к тому, что появился на столе возле Дейнерис в четвертой серии нового сезона сериала), выронил его перед Кларк, а потом встал перед ней на колени.
Девушка засмущалась, закрыла лицо руками. После этого Клатч (имя маскота) встал и поцеловал ей руку. Посмотрите на этот милый момент.
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Видео взято с канала «House of Highlits»
Кстати, «Хьюстон» в итоге уступил «Голден Стэйт» (113:118).
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