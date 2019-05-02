Хави станет тренером. Его философия – футбол «Барселоны»

Полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави объявил, что завершает карьеру летом. Дальше испанец станет тренером. Место его будущей работы еще неизвестно, но тренерская манера прослеживается.

«Было честью играть до 39 лет. Сейчас я хочу закончить год на вершине. Это мой последний сезон в качестве игрока, но я с нетерпением жду продолжения уже в тренерской роли. Моя тренерская философия отражает стиль, который мы разрабатывали многие годы под влиянием Йохана Кройффа и Ла Масии .

В «Барселоне» я получил огромный опыт игры в футбол. Мне нравятся команды, которые проявляют инициативу и показывают атакующую манеру игры», – рассказал Хави.

Хави провел 767 матчей за «Барселону». В этом году он стал чемпионом Катара.