Хави станет тренером. Его философия – футбол «Барселоны»

02 мая 2019, 19:04

Полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави объявил, что завершает карьеру летом. Дальше испанец станет тренером. Место его будущей работы еще неизвестно, но тренерская манера прослеживается.

«Было честью играть до 39 лет. Сейчас я хочу закончить год на вершине. Это мой последний сезон в качестве игрока, но я с нетерпением жду продолжения уже в тренерской роли. Моя тренерская философия отражает стиль, который мы разрабатывали многие годы под влиянием Йохана Кройффа и Ла Масии.

В «Барселоне» я получил огромный опыт игры в футбол. Мне нравятся команды, которые проявляют инициативу и показывают атакующую манеру игры», – рассказал Хави.

Хави провел 767 матчей за «Барселону». В этом году он стал чемпионом Катара.

Все фото: Globall Look Press
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