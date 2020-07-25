«Динамо» впервые за пять лет сыграет в еврокубках

После победы «Зенита» над «Химками» в России такая ситуация по еврокубкам.

Лига чемпионов

«Зенит» – групповой этап.

«Локомотив» – групповой этап.

«Краснодар» – квалификационный раунд.

Лига Европы

ЦСКА – групповой этап.

«Ростов» – квалификационный раунд.

«Динамо» – квалификационный раунд. Клуб впервые с сезона-2014/15 попал в еврокубки.