«Динамо» впервые за пять лет сыграет в еврокубках
25 июля 2020, 19:12
После победы «Зенита» над «Химками» в России такая ситуация по еврокубкам.
Лига чемпионов
«Зенит» – групповой этап.
«Локомотив» – групповой этап.
«Краснодар» – квалификационный раунд.
Лига Европы
ЦСКА – групповой этап.
«Ростов» – квалификационный раунд.
«Динамо» – квалификационный раунд. Клуб впервые с сезона-2014/15 попал в еврокубки.
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