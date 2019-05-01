Касильяс был прооперирован после сердечного приступа. Он может завершить карьеру

1 мая после тренировки «Порту» голкипер Икер Касильяс почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. У него диагностировали сердечный приступ. Журналист Танкреди Палмери сообщил в твиттере, что Касильясу сделали операцию на сердце.

Из того же сообщения следует, что жизни вратаря теперь ничего не угрожает. Однако дальнейшая карьера Касильяса находится под угрозой.

Вот что сообщил сам клуб: «Касильяс перенес острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду. Она была сразу же прервана для оказания помощи голкиперу, который сейчас находится в госпитале. Касильяс на данный момент в стабильном состоянии, проблема с его сердцем решена».

Главные соперники «Порту» по чемпионату Португалии – «Бенфика» и «Спортинг» – поддержали голкипера сообщениями в соцсетях.