Касильяс был прооперирован после сердечного приступа. Он может завершить карьеру

01 мая 2019, 18:35

1 мая после тренировки «Порту» голкипер Икер Касильяс почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. У него диагностировали сердечный приступ. Журналист Танкреди Палмери сообщил в твиттере, что Касильясу сделали операцию на сердце.

Из того же сообщения следует, что жизни вратаря теперь ничего не угрожает. Однако дальнейшая карьера Касильяса находится под угрозой. 

Вот что сообщил сам клуб: «Касильяс перенес острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду. Она была сразу же прервана для оказания помощи голкиперу, который сейчас находится в госпитале. Касильяс на данный момент в стабильном состоянии, проблема с его сердцем решена».

Главные соперники «Порту» по чемпионату Португалии – «Бенфика» и «Спортинг» – поддержали голкипера сообщениями в соцсетях.

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«Бенфика» опережает «Порту» на два очка за три тура до конца. Заканчивать чемпионскую гонку «Порту» точно будет без Касильяса.

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