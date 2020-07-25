82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе найден мертвым в Подмосковье
25 июля 2020, 12:49
Александр Иваницкий – олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года и журналист – пропал 22 июля. Он пошел в лес за грибами возле Рузы и заблудился.
Сегодня Иваницкого нашли мертвым. Главное по ситуации:
- Поисками занимался поисковый волонтерский отряд «Лиза Алерт». Источник сообщил ТАСС о смерти Иваницкого.
- ТАСС пишет, ссылаясь на информацию из правохранительных органах: «Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера».
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