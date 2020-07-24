Погребняк покинул «Урал». Он забил 8 голов за два года в клубе

24 июля 2020, 11:06

«Я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме! Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, еще будет повод вернуться в этот город!» – сообщил Павел Погребняк на сайте «Урала».

Погребняк играл в «Урале» с лета 2018 года – забил 8 голов в 33 матчах в РПЛ и Кубке России.

Сейчас ему 36 лет.

Недавно забивал победный гол
Погребняк лежал в больнице из-за ковида, а через месяц забил первый гол в году