Матч «Тоттенхэма» и «Аякса» в двух цитатах и трех фактах

• Ван де Бек: «Мой гол немного напоминает тот, что я забил «Ювентусу». Когда Хаким получил мяч, я уже знал, что получу передачу. Когда это произошло, я подождал движения вратаря и просто пробил в угол».

• Кристиан Эриксен: «Мы позволили соперникам выглядеть лучше нас. «Аякс» – хорошая команда, но мы весь матч ему помогали. В этом наша ошибка, хотя второй тайм мы провели лучше, чем первый. В стартовые 20 минут мы напоминали зрителей».

• Вертонгена заменили еще в первом тайме. У него травма головы, разбит нос, плохое состояние. Защитник чуть не потерял сознание, а необходимую помощь получал уже в подтрибунке.

• «Аякс» победил во всех гостевых матчах в плей-офф ЛЧ. До этого такое по разу удавалось только «Баварии» и «Реалу». В тех случаях оба клуба выигрывали Лигу чемпионов.

• Чтобы вы лучше понимали грандиозность события, «Аякс» выиграл с сухим счетом в матче плей-офф ЛЧ впервые за 23 года. Тогда это было в апреле 1996 года в противостоянии с «Панатинаикосом» (3:0). Тот «Аякс» потом проиграл «Ювентусу» в финале турнира.