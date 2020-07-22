«Химки» в следующем сезоне сыграют в РПЛ
22 июля 2020, 14:42
Об этом рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков:
«Наше окончательное решение. «Химки» — в Премьер-лиге.
Бюджет? Пока мы его не обсуждали. Принципиальная договоренность с инвестором есть. Он наш, местный. Сохраняем состав и тренерский штаб».
- «Химки» заняли второе место в прошедшем сезоне ФНЛ.
- Клуб не мог найти инвестора для игр в РПЛ.
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