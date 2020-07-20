«Гранада» дебютирует в Лиге Европы. В прошлом сезоне она играла в Сегунде
20 июля 2020, 10:18
В последнем туре Примеры «Гранада» разбила 4:0 «Атлетик» и заняла итоговое седьмое место. Оно дает право сыграть во втором раунде квалификации Лиги Европы.
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«Гранада» – новичок Примеры в этом сезоне. Ее успехи:
- седьмое место;
- первый в истории выход в еврокубки;
- полуфинал Кубка Испании.
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