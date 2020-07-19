«Краснодар» проиграл «Динамо» и потерял шансы на прямой выход в ЛЧ
19 июля 2020, 22:30
В групповой этап Лиги чемпионов напрямую выходят «Зенит» и «Локомотив». Третье место в РПЛ дает право на место в ЛЧ через квалификацию.
Расклады по таблице:
3. «Краснодар» – 49 очков.
4. ЦСКА – 47 очков.
У «Краснодара» осталась игра с «Ахматом», у ЦСКА – против «Тамбова». При равном количестве очков ЦСКА будет третьим из-за преимущества по личным встречам.
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