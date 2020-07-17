Шюррле закончил карьеру в 29
17 июля 2020, 15:32
Объявил об уходе у себя в инстаграме:
«Я заканчиваю карьеру. От себя и своей семьи хочу сказать спасибо всем, кто был частью этих феноменальных лет. С нетерпением жду новых испытаний и начала новой главы».
- Шюррле – чемпион мира-2014.
- Несколько дней назад он разорвал контракт с «Боруссией».
- В этом сезоне он выступал в аренде за «Спартак».
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