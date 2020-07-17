Шюррле закончил карьеру в 29

17 июля 2020, 15:32

Объявил об уходе у себя в инстаграме:

«Я заканчиваю карьеру. От себя и своей семьи хочу сказать спасибо всем, кто был частью этих феноменальных лет. С нетерпением жду новых испытаний и начала новой главы».

  • Шюррле – чемпион мира-2014.
  • Несколько дней назад он разорвал контракт с «Боруссией».
  • В этом сезоне он выступал в аренде за «Спартак».
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Шюррле в России:
Сезон Шюррле в «Спартаке» – это 2 гола и 6,5 млн евро на контракт