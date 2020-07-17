Впервые за 6 лет «Барселона» не выиграла ни Примеру, ни Кубок Испании
17 июля 2020, 09:47
«Барса» проиграла «Осасуне» и упустила чемпионство. Несколько фактов по этому матчу:
- Первое поражение от «Осасуны» впервые за 8,5 лет.
- Первое домашнее поражение впервые с ноября-2018.
- «Барселона» отдала чемпионство «Реалу», а из Кубка она вылетела еще в четвертьфинале (проиграв «Атлетику»). Такого с «Барсой» не было с 2014 года.
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