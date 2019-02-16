«Атлетико» выиграл пятый матч в сезоне со счетом 1:0. В четырех забил Гризманн

Из 13 побед в этом сезоне Примеры у «Атлетико» – 5 со счетом 1:0. В четырех из них забивал Антуан Гризманн.

Еще у «Атлетико» из восьми ничьих семь – это счет 1:1. Гризманн забивал в двух из них.

Клуб борется за второе-третье место с «Реалом», но по числу голов в лиге он всего лишь шестой. Зато по пропущенным – первый (то есть пропустил меньше всех).