«Атлетико» выиграл пятый матч в сезоне со счетом 1:0. В четырех забил Гризманн
16 февраля 2019, 20:15
Из 13 побед в этом сезоне Примеры у «Атлетико» – 5 со счетом 1:0. В четырех из них забивал Антуан Гризманн.
Еще у «Атлетико» из восьми ничьих семь – это счет 1:1. Гризманн забивал в двух из них.
Клуб борется за второе-третье место с «Реалом», но по числу голов в лиге он всего лишь шестой. Зато по пропущенным – первый (то есть пропустил меньше всех).
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