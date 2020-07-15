«Краснодар» сыграл с «Крыльями» 0:0 и отстал на два очка от второго места

«Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА претендуют на второе место в РПЛ, которое выводит напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

Оставшиеся матчи:

«Локомотив» : ЦСКА (д), «Урал» (г);

: ЦСКА (д), «Урал» (г); «Краснодар» : «Динамо» (д), «Ахмат» (д);

: «Динамо» (д), «Ахмат» (д); ЦСКА: «Локомотив» (г), «Тамбов» (д).

Если при равенстве очков у «Краснодара» и «Локомотива» будет также одинаковое количество побед, но считать придется разницу мячей (первый критейри – личные встречи равный, два матча по 1:1 и 1:1).