«Ахмат» проиграл 0:3, но сохранил место в РПЛ за тур до конца. Перед паузой он шел последним

Крупное поражение от «Спартака» не помешало решить задачу «Ахмата», так как в параллельной игре «Крылья Советов» не обыграли «Краснодар».

«Ахмат» опережает «Тамбов» и «Крылья Советов» на три балла, но в случае любого равенства очков будет выше любого из этих клубов и не опустится ниже 14-го места.