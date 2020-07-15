«Ахмат» проиграл 0:3, но сохранил место в РПЛ за тур до конца. Перед паузой он шел последним
15 июля 2020, 21:34
Крупное поражение от «Спартака» не помешало решить задачу «Ахмата», так как в параллельной игре «Крылья Советов» не обыграли «Краснодар».
«Ахмат» опережает «Тамбов» и «Крылья Советов» на три балла, но в случае любого равенства очков будет выше любого из этих клубов и не опустится ниже 14-го места.
После 22 туров перед паузой, связанной с пандемией коронавируса, «Ахмат» был на последнем месте.
После возобновления сезона «Ахмат» выиграл три матча, сыграл вничью два, еще дважды разгромно проиграл.
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