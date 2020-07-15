ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря

15 июля 2020, 16:10

ФИФА опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре:

  • Матч-открытие – 21 ноября (стадион «Аль Бейт», Эль-Хаур)
  • Групповой этап – до 2 декабря
  • Матчи 1/8 финала – с 3 по 6 декабря
  • 1/4 финала – 9-10 декабря
  • 1/2 финала – 13-14 декабря
  • Матч за 3-е место – 17 декабря («Халифа», Доха)
  • Финал – 18 декабря («Лусаил», Лусаил).

Групповой этап продлится 12 дней: по четыре игры в день, начало первых матчей – в 12:00 мск.

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