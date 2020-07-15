«Аталанте» до сотни осталось семь голов за пять матчей. Последний раз 100+ в Серии А забивали 70 лет назад

«Аталанта» выиграла у «Брешии» 6:2. Теперь у нее 93 гола в 33 матчах. В Италии осталось сыграть пять туров.

Соперники впереди – «Верона», «Болонья», «Милан», «Парма» и «Интер».

Последний раз 100+ голов в чемпионате были забиты в сезоне-1950/51, причем сразу тремя командами («Милан» и «Интер» – по 107, «Юве» – 103).