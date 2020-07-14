В новом сезоне чемпионата Болгарии ЦСКА София сыграет против ЦСКА София
14 июля 2020, 19:01
В Болгарии опубликовали календарь на новый сезон. В первом туре сыграют команды из Софии с одинаковым названием – ЦСКА.
- Первый ЦСКА – известный болгарский клуб, выигравший 31 раз чемпионат страны.
- Второй ЦСКА в 2016 году создали фанаты, болевшие ранее за первую команду. Официально клуб называется «ЦСКА 1948», в прошлом сезоне он выиграл вторую лигу.
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