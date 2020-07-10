Станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»
10 июля 2020, 19:16
Эту станцию открыли в 2018 году. Она расположена рядом с домашней ареной «Зенита». Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга уже одобрила переименование.
Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о помощи со стороны клуба: «Так как придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро. Поэтому клуб возьмет на себя весомую часть расходов, касающихся переименования станции».
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