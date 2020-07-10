Станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»

10 июля 2020, 19:16

Эту станцию открыли в 2018 году. Она расположена рядом с домашней ареной «Зенита». Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга уже одобрила переименование.

Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о помощи со стороны клуба: «Так как придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро. Поэтому клуб возьмет на себя весомую часть расходов, касающихся переименования станции».

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию
Другие истории вокруг «Зенита»
«Зенит» = доминирование. Доказываем графикой
«Зенит» получит новый кубок РПЛ: из него нельзя пить, а дизайн делала студия Лебедева
Нам стыдно об этом писать – но «Спартак» и «Зенит» поругались из-за видео, где Дзюба в шутку изображает секс с Азмуном
«Зенит» получил медали и кубок в масках и без капитана