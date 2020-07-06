«Зенит» отпразднует чемпионство с новым кубком РПЛ после игры с «Сочи» 🏆

06 июля 2020, 22:31

РПЛ подтвердила: приз будет вручен по окончании матча 27-го тура. «Зенит» примет «Сочи» на «Газпром Арене».

Это новый трофей, который был представлен 26 февраля.

РПЛ

Старый кубок «Зенит» получил на вечное хранение, выиграв чемпионат России пять раз. Чемпионом-2019/20 «Зенит» стал после 26-го тура, выиграв 4:2 у «Краснодара».

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