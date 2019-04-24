«Зенит», «Локо» и ЦСКА победили, «Краснодар» выпал из зоны Лиги чемпионов

В 25 туре российской Премьер-лиги состоялось четыре матча. Три из них – с участием клубов, которые сражаются за зону ЛЧ. Результаты снова запутали всю ситуацию среди лидеров.

«Зенит» одолел «Динамо» 2:0 (забили Дзюба и Азмун)

(забили Дзюба и Азмун) «Локомотив» обыграл в гостях «Ростов» 2:1 (дубль Фарфана против гола Ионова с пенальти)

(дубль Фарфана против гола Ионова с пенальти) ЦСКА спокойно победил 2:0 «Анжи» (голы Бийола и Сигурдссона)

(голы Бийола и Сигурдссона) «Краснодар» потерял очки в Грозном – 1:1 против «Ахмата» (Классон с пенальти – Семенов)

Таким образом, первая пятерка РПЛ выглядит так:

1. «Зенит» – 54

2. «Локомотив» – 46

3. ЦСКА – 44

4. «Краснодар» – 43

5. «Спартак» – 39 (завтра в гостях играет с «Арсеналом»)

«Краснодар» покинул первую тройку впервые за месяц. Весной команда собрала лишь десять очков в восьми матчах .

Еще в одном матче тура «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью 1:1 (Сорокин – Ванек).