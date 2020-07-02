«Аталанта» впервые в своей истории выиграла 7 матчей Серии А подряд
02 июля 2020, 22:37
Вот эти матчи:
- «Фиорентина» – 2:1;
- «Рома» – 2:1;
- «Лечче» – 7:2;
- «Сассуоло» – 4:1;
- «Лацио» – 3:2;
- «Удинезе» – 3:2;
- «Наполи» – 2:0.
Четыре последние победы – после паузы из-за коронавируса.
Этот контент не поддерживается в AMP
«Аталанта» идет четвертой в Серии А, опережая «Рому» на 12 очков и сыграв на один матч больше.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить