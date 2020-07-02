«Аталанта» впервые в своей истории выиграла 7 матчей Серии А подряд

02 июля 2020, 22:37

Вот эти матчи:

  • «Фиорентина» – 2:1;
  • «Рома» – 2:1;
  • «Лечче» – 7:2;
  • «Сассуоло» – 4:1;
  • «Лацио» – 3:2;
  • «Удинезе» – 3:2;
  • «Наполи» – 2:0.

Четыре последние победы – после паузы из-за коронавируса.

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«Аталанта» идет четвертой в Серии А, опережая «Рому» на 12 очков и сыграв на один матч больше.

Насладитесь!
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