Виллиан забил со штрафного и с пенальти в одном матче. Такого не было в АПЛ четыре года

02 июля 2020, 11:45

В матче с «Вест Хэмом» он на 42-й минуте реализовал пенальти, а на 72-й – забил со штрафного. В последний раз такое удавалось сделать в одном матче АПЛ Сеску Фабрегасу – в марте 2016-го он забил все тому же «Вест Хэму». 

А еще Виллиан стал первым игроком в истории АПЛ, кто забивал в каждом календарном месяце.

Его голы не помогли «Челси» – команда проиграла десятый раз в сезоне.

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