Новый сезон во Франции стартует 22 августа, финал Кубка лиги пройдет 31 июля

26 июня 2020, 22:57

Основные решения Совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции:

  • Утвержден вылет «Амьена» и «Тулузы», их заменят «Лорьян» и «Ланс»;
  • Финал Кубка лиги-2019/20 – 31 июля на «Стад де Франс»;
  • Сезон-2020/21 начнется 22-23 августа;
  • Последний тур календарного года – 23 декабря 2020-го, возобновление – 6 января 2021-го;
  • Последний тур сезона – 23 мая;
  • 27 и 30 мая – два стыковых матча между командами Лиги 1 и Лиги 2.
Как все завершилось
Франция не доиграет сезон. Чтобы распределить места, таблицу разделили и пересчитали
«Амьен» бьется за место в Лиге 1. Сообщил о суде через страницу объявлений L'Equipe