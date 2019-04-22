Милнер изобразил старика с тростью во время празднования. Говорит, это для ван Дейка

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» (2:0), а Милнер реализовал пенальти. Забитый мяч Джеймс отпраздновал походкой старика. Рядом смеялся Фирмино, а потом Милнер объяснил суть празднования.

«Вирджил много говорит о моей старости. Все это было только для него», – рассказал Джеймс. В этом сезоне АПЛ 33-летний Милнер отыграл 29 матчей, забил пять голов и сделал четыре ассиста.

В официальном обзоре игры от «Матч ТВ» празднование Милнера смотрите с 6:42.