Бензема забил восемь последних голов «Реала» в Примере. За весь предыдущий сезон у него было пять мячей
22 апреля 2019, 10:24
5 марта «Реал» вылетел из Лиги чемпионов от сенсационного «Аякса» (1:4). С того времени команда провела в Примере уже семь матчей. В них одержаны пять побед, есть ничья и поражение. Лучший игрок этого отрезка – Карим Бензема.
Во всех семи матчах французский нападающий делал результативные действия. У него 10 голов и три голевых паса. Важно, что все последние восемь голов «Реала» тоже забил Бензема. Твиттер MisterChip (2,84 млн читателей) пишет, что такого не было никогда в истории.
У этого есть несколько важных продолжений:
- В игре против «Атлетика» Карим сделал первый хет-трик в сезоне.
- Во всех турнирах у него набралось уже 30 голов. Только в сезоне-2011/12 Бензема забивал в «Реале» больше (32).
- Еще о голах Бензема в любых соревнованиях: головой он отличился 11 раз – лучший результат для топ-5 лиг Европы.
В предыдущем сезоне Примеры Карим Бензема отличился всего пять раз за 32 матча, но сделал 12 голевых пасов. Сейчас есть 21 гол и шесть ассистов.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить