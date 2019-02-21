Икарди не сыграет в ответном матче с «Рапидом». До этого его лишили капитанской повязки

21 февраля 2019, 10:20

Мауро Икарди снова оказался вне заявки «Интера» на игру Лиги Европы. Предыдущий матч с «Рапидом» он пропустил из-за проблем с коленом. Причины отсутствия бывшего капитана в ответной игре пока никто не сообщает.

На медосмотре выяснилось, что серьезной травмы у Икарди нет. 

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