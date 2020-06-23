Фанат «Бернли» отказался извиняться за самолет с баннером «Жизни белых важны»

23 июня 2020, 14:40
  • В матче «Манчестер Сити» – «Бернли» над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли»). 
  • Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл в фейсбуке написал, что эту акцию устроил он.

Он не стал извиняться за свой поступок:

«Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться перед… Никем! Видимо, сегодня говорить, что жизни белых важны, – это расизм».

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