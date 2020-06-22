«Ростов» заступился за «Сочи» и обвинил РПЛ: «Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба»
22 июня 2020, 18:47
Официальное заявление клуба:
«Решение по матчу должна была принять РПЛ: либо перенести, либо отказать нашему клубу в переносе. Вместо этого лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики.
У нас нет претензий к «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере компетенции руководства РПЛ».
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