Матчи РПЛ будут транслировать в Испании, Кипре и балканских странах

19 июня 2020, 14:54

Права на матчи чемпионата России приобрели LaLigaSportsTV и Telestare.

  • На платформе LaLigaSportsTV с этого сезона будут показывать все матчи тура с русскими комментаторами. С сезона-2020/21 – две игры из тура с локализованным комментарием.
  • Telestare будет вещать на канале Sport Klub в Боснии и Герцеговине, Греции, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии и на Кипре. 
  • Оба контракта – до конца сезона-2021/22.
Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию