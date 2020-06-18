УЕФА разрешил проводить европейские матчи в Грозном. Они были запрещены с 2013-го из-за риска терактов

18 июня 2020, 16:20

Слова генерального секретаря РФС Александра Алаева:

«Историческое событие – исполком УЕФА принял решение о том, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА».

  • УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой на территории Северного Кавказа в 2013 году из-за риска терактов.
  • В Грозном играет «Ахмат», команда занимает последнее место в РПЛ.