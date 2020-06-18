У Роналду впервые два поражения подряд в финалах, «Ювентус» до него четырежды брал Кубок
18 июня 2020, 10:31
«Наполи» выиграл Кубок Италии, победив в финале «Ювентус» по пенальти.
Криштиану Роналду проиграл второй финал подряд – до этого итальянский Суперкубок в декабре.
Он перешел в «Юве» в 2018 году, до этого клуб выиграл четыре подряд Кубка, но с Роналду в составе проиграл следующие два – вылетел в 1/4 от «Аталанты» и уступил в финале «Наполи».
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить