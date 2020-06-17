РФС изучит слова Дьякова о мешках денег, полученных игроками «Ростова» от других команд
17 июня 2020, 19:12
Цитата Виталия Дьякова из интервью:
«Сталкивался ли с договорными матчами в «Ростове»? Нет. Нас, наоборот, соперники мотивировали, когда мы играли против команд, претендующих на чемпионство. Привозили мешок денег и говорили: вот вам, поделите, как хотите. Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили все поровну, запасным и персоналу тоже давали часть».
В РФС сказали, что изучат информацию.
- Дьяков выступал за «Ростов» с 2012 по 2015 год.
- Последним его клубом был «Спартак-2».
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