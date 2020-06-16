«Вашингтон» изменил логотипы в соцсетях в поддержку ЛГБТ-сообщества

16 июня 2020, 13:17

Клуб поддержал людей, относящихся к сексуальным меньшинствам, изобразив радужный флаг на клюшке.

А еще привязал хештег #PrideMonth.

  • PrideMonth – акция в поддержку общества ЛГБТ, толерантного к ним отношения и равноправия для всех людей вне зависимости от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
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