Кот и медведь стали новыми талисманами олимпийской «Команды России»

Олимпийская «Команда России» – движение, которое объединяет российских спортсменов и болельщиков на международных соревнованиях. Студия Артемия Лебедева впервые создала для нее талисманов – кота и медведя.

Главным автором стал дизайнер Егор Жгун. Он уже разрабатывал альтернативный талисман для Сочи-2014. Тогда это был Зойч, задачей которого стало привлечение внимание зрителей к выбору основного талисмана.

Презентация новых талисманов прошла на «Матч ТВ». Кота сделали похожим на шапку-ушанку, а в образе медведя совместили неваляшку и матрешку. Интересно, что у кота две ноги.