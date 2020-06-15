В Испании в первом туре у хозяев четыре победы, в Бундеслиге – была всего одна
15 июня 2020, 10:43
В сравнении первых туров Испании и Германии после рестарта (в Примере на одну игру больше):
- 4 домашние победы против одной;
- 4 верховые игры (три и больше мячей) против шести;
- В Испании не играли 0:0, в Германии был один такой матч;
- В обеих лигах три команды из лигочемпионской четверки выиграли, а одна сыграла вничью;
- В обеих лигах кто-нибудь из тройки аутсайдеров набирал очки.
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