В Испании в первом туре у хозяев четыре победы, в Бундеслиге – была всего одна

15 июня 2020, 10:43

В сравнении первых туров Испании и Германии после рестарта (в Примере на одну игру больше):

  • 4 домашние победы против одной;
  • 4 верховые игры (три и больше мячей) против шести;
  • В Испании не играли 0:0, в Германии был один такой матч;
  • В обеих лигах три команды из лигочемпионской четверки выиграли, а одна сыграла вничью;
  • В обеих лигах кто-нибудь из тройки аутсайдеров набирал очки.
Что было в туре
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