Игроки АПЛ в первых 12 матчах после возобновления сезона сыграют со слоганом Black Lives Matter вместо фамилий

12 июня 2020, 21:01

Логотипы Black Lives Matter и NHS будут на майках клубов АПЛ до конца сезона – все игроки поддержали эту идею. В заявлении АПЛ сказано, что она поддержит игроков, которые встанут на колено до или во время матчей.

«Мы, игроки, выступаем вместе с единственной целью искоренения расовых предрассудков, где бы они ни существовали, для создания объединенного глобального общества, уважения и равных возможностей для всех, независимо от цвета кожи или вероисповедания».

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