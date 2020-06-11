КХЛ не разрешила отказ от уплаты клубами налога за превышение потолка зарплат

Решение подавляющим большинством голосов было принято на заочном заседании Совета директоров КХЛ.

Ранее отменить налог предлагали «Салават Юлаев» и ЦСКА. В следующем сезоне потолок зарплат составит 900 миллионов рублей.

Кроме того, ФХР позже определит чемпиона России по итогам сезона, который был досрочно завершен из-за коронавируса. Это еще одно решение по итогам заседания КХЛ.