Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»

11 июня 2020, 13:21

Деньги получили МБУДО ДЮСШ города Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ из Ленинска-Кузнецкого. Выплаты должен был получить еще «Металлург-Кузбасс», но он прекратил существование.

  • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
  • Этой зимой стало известно, что школа в Калтане не получила 5% за трансфер.
  • Ситуацию взял под контроль РФС.
Подробно о ситуации:
Футбольные школы Головина до сих пор не получили выплаты за трансфер в «Монако». Они даже не знали, что так можно