Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»
11 июня 2020, 13:21
Деньги получили МБУДО ДЮСШ города Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ из Ленинска-Кузнецкого. Выплаты должен был получить еще «Металлург-Кузбасс», но он прекратил существование.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- Этой зимой стало известно, что школа в Калтане не получила 5% за трансфер.
- Ситуацию взял под контроль РФС.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить