Фанаты напали на дом владельца баскетбольного «Панатинаикоса» после сообщения о продаже клуба

10 июня 2020, 22:27

Димитрис Яннакопулос объявил о продаже ПАО и озвучил цену в 25 миллионов евро. Через день к его дому пришли около сотни фанатов, у некоторых из них были ножи.

Яннакопулос в инстаграме показал 9-минутное видео.

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После приезда полиции фанаты скрылись, так что обошлось без арестов.

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