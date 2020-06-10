Фанаты напали на дом владельца баскетбольного «Панатинаикоса» после сообщения о продаже клуба
10 июня 2020, 22:27
Димитрис Яннакопулос объявил о продаже ПАО и озвучил цену в 25 миллионов евро. Через день к его дому пришли около сотни фанатов, у некоторых из них были ножи.
Яннакопулос в инстаграме показал 9-минутное видео.
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После приезда полиции фанаты скрылись, так что обошлось без арестов.
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