МЛС поддержит тех, кто встанет на колено во время гимна США

Заявление на официальном сайте лиги:

«Если игроки и тренеры решат встать на одно колено или иным образом реализовать свое право на мирный протест во время исполнения гимна перед матчами, то мы поддержим их. МЛС выступает за идеалы свободы слова и за право на мирный протест. Это отличительная черта США и Канады».

МЛС возобновится 8 июля.