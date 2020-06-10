МЛС поддержит тех, кто встанет на колено во время гимна США

10 июня 2020, 18:35

Заявление на официальном сайте лиги:

«Если игроки и тренеры решат встать на одно колено или иным образом реализовать свое право на мирный протест во время исполнения гимна перед матчами, то мы поддержим их. МЛС выступает за идеалы свободы слова и за право на мирный протест. Это отличительная черта США и Канады». 

МЛС возобновится 8 июля.

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Первый, кто встал на колено:
Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter