В РПЛ игроки из стран Евразийского союза не будут считаться легионерами

Правило начнет действовать с сезона-2020/21. Об этом рассказал заместитель генсекретаря РФС Денис Рогачев:

«Приказ министра спорта, по которому граждане Евразийского союза перестают считаться легионерами, был подписан еще в прошлом году. Он вступит в силу с 1 августа. Таким образом, новый сезон начнется с учетом этих изменений».

В состав Евразийского союза помимо России входят:

🇦🇲 Армения

🇧🇾 Белоруссия

🇰🇿 Казахстан

🇰🇬 Киргизия