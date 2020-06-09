В РПЛ игроки из стран Евразийского союза не будут считаться легионерами
09 июня 2020, 17:48
Правило начнет действовать с сезона-2020/21. Об этом рассказал заместитель генсекретаря РФС Денис Рогачев:
«Приказ министра спорта, по которому граждане Евразийского союза перестают считаться легионерами, был подписан еще в прошлом году. Он вступит в силу с 1 августа. Таким образом, новый сезон начнется с учетом этих изменений».
В состав Евразийского союза помимо России входят:
🇦🇲 Армения
🇧🇾 Белоруссия
🇰🇿 Казахстан
🇰🇬 Киргизия
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